Celebrazione dell'Eccellenza di Civitella Paganico, Produttori, AIS e Proloco insieme

Se l’evento aveva lo scopo di festeggiare un’eccellenza del territorio maremmano qual è la Distilleria Nannoni, di certo ha avuto anche la funzione di mettere in vetrina anche altre aziende di grande valore e pure la solida collaborazione che esiste con altre persone o con altri organismi. Non a caso, quindi, Priscilla Occhipinti per la serata ha voluto circondarsi di nuovo "di produttori – dice – che, oltre ad essere cari amici, sono creatori di eccellenze e vanto per il nostro Paese".

Così il menù è ruotato intorno ai prodotti del Caseificio "Il Fiorino", del Frantoio Franci, di Subissati, del Latte Maremma, del panificio e pasticceria Corsini, de "I Pescatori di Orbetello", di "Guadagnoli prodotti ittici", la Guardiola, pasticceria La Favorita e azienda agricola Orlando. Accanto a loro il lavoro di "Soddu" e quello della delegazione di Grosseto dell’Ais, della Strada del Vino Montecucco, di Dominga Tammone ("Libertà Creativa") che ha curato la parte grafica, di Valentiva Verniani (che ha seguito la creazione della grande torta de La Favorita) e della Proloco di Paganico con Liliana, Ivana, Mirella A., Mirella P., Ado, Enrico, Giovanni, Giuseppe e Andrea. La serata è trascorsa sulle note dell’orchestra Sarabanda.

"Ovviamente – sottolinea poi Priscilla Occhipinti – un grazie speciale deve andare al personale della Distilleria che con un lavoro certosino ha consentito che tutto potesse svolgersi al meglio. Mi riferisco a Marisa Lunghini, Benedetta Sanna, Debora Bernardini, Maria Fazio e Maurizio Sani".