C’è un mostro da scoprire. Il 167 Ovest con il Gargoyle: "E’ la metafora dell’uomo"

FOLLONICADi fronte alle avversità quotidiane, alcune persone scelgono di proteggersi dagli altri, rifugiandosi in dure corazze. All’apparenza sembrano burberi, ostili, come gli spaventosi Gargoyle, che vegliano sulle antiche cattedrali. Osservano il mondo chiusi nel loro guscio, con un aspetto che incute timore. Queste austere armature, spesso, celano cuori palpitanti, colmi di passione, ma fragili: combattuti tra la voglia di amare ed il timore di essere feriti. E’ il messaggio che vuole dare con il suo carro il rione 167 Ovest con "Il cuore oltre la pietra". Dopo il draghetto, il Goldrake, il gorilla, l’albero e il maestoso Ares, anche questo anno il rione si prepara come sempre al carnevale e lo fa con tanta voglia di stupire tutto il pubblico, portando un nuovo carro sul circuito molto particolare, un grande "Gargoyle". Una creatura fantastica, rannicchiata chiusa in se stessa, di pietra, che ha il compito però di proteggere qualcosa di prezioso. "E’ la metafora dell’uomo - inizia Genesio Sassara, il presidente del rione - ci chiudiamo e ci costruiamo una corazza proteggendosi e magari risultando distaccati e allontanando gli altri con modi di fare sbagliati. Ci concediamo poco, o preferiamo nasconderci senza far trapelare nessuna emozione o sentimenti". Un lavoro costato mesi, tempo e fatica. "Il nostro è un gruppo consolidato - ha proseguito Sassara - ognuno con la propria professionalita’ e competenza. Possiamo trovare accanto ai carristi storici, nuove forze e giovani, che portano positività e voglia di fare e imparare. Siamo pronti per questa ennesima avventura". Questo l’organigramma del 167 Ovest. Presidente: Genesio Sassara, vicepresidente: Vincenzo Cantarella, tesoriere e consigliere: Carmine Cozzolino, segretario: Alessio Casini, direttore artistico: David Salvadori, responsabile officina: Alearco Canalini, supervisore Said Mountwakil, coordinatore: Andrea Comin. Responsabili impiantistica luci e audio: Stefano Biagetti e Massimiliano Paolini, Sponsor, tesseramenti e convenzioni: Riccardo La Sorsa. Costruttori carro: Fabrizio Baldi, Gianni Barbafieri, Andrea Cantarella, Roberto Pantani, Stefano De Angelis, Roberto Bertoni, Emanuele Marchionni, Mattia Ricci, Maurizio Signorini, Mattia Bertoni, Elisa Sassara, Alessandro Fillini, Francesco Marchionni, Filippo Bini, Raffaele Battista, Lorenzo Baldi, Alessandro Bozolo, Marilena Buoncristani, Massimo Salvadori. Coreagrafe: Elisa Sassara, Benedetta Taddei; Sfilata e sartoria: Manola Rossi. Realizzazione costumi: Michela Geri, Cristina Burgassi, Sara Salvadori, Monica Rossi, Ornella Panucci. Trattorista: Cesare Boscaglia. Mascherata "167 Dancers": Greta Zanchini, Valentina Bartaletti, Melissa Grassi, Ginevra Zanchini, Zazzarini Matilde, Francesca Paolini, Alessia Comin, Cloe Tori, Ginevra Carli, Giada Oliviero, Rachele Raciti, Rinaldini Noemi. Mascherata a terra "Centosessantasettine": Michela Geri, Manola Rossi, Barbara Pampaloni, Luciana Cianfanelli, Sonia Pavin, Federica Brandi, Tiziana Anastasia, Maria Celeste Soldatini, Anita Casini, Arianna Comin, Patrizia Viligiardi, Fernanda Garcia, Monica Cozzoli, Angelica Fillini, Aurora Fillini, Melissa Sorropago Martina Mosca, Beatrice Sandoval, Bianca Barbella, Tonia Asile, Nicoletta Asta, Irene Bianchi, Rita Caciagli, Ambra Cantarella, Regina Capuano, Andrea Iseppi, Nicole Laraspata, Letizia Magnanelli, Maya Martelli, Miriam Minichini, Alessandra Morelli, Francesca Ortu, Serena Pastore, Giorgia Pisanu, Marta Poggioli, Ylenia Punzo, Diletta Rossetti, Elisa Sassara, Michelle Sousa da Silva, Benedetta Taddei, Anna Talocchini, Vasco Tori, Nicoletta Trespoli.