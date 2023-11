"C’è poco per il rilancio della crescita economica e creazione di lavoro"

"La nostra azione in questi sei mesi di opposizione è stata attenta alle problematiche del territorio". Il gruppo di minoranza Per l’Argentario traccia un bilancio a metà anno dalle ultime elezioni amministrative. "Puntiamo a stimolare il Comune al cambio di passo e all’innovazione – dicono i consiglieri Mario Nieto, Maria Sabatini e Anna Laura Fedele – con proposte concrete, ma anche con il disappunto e la contrarietà quando l’azione non è da noi condivisa, svolgendo il nostro ruolo di opposizione attenta. Ogni nostro intervento è stato finalizzato a contrastare il declino economico e sociale del nostro promontorio per rilanciarne lo sviluppo. Sul tema delle asfaltature abbiamo richiesto di dare importanza primaria al rifacimento dei sottoservizi. Riguardo il concreto aiuto alle aziende del nostro territorio abbiamo presentato una mozione per il contributo Tari utenze non domestiche, con la quale abbiamo chiesto un bando più snello e maggiore disponibilità economica. Preme anche evidenziare la presa di posizione ben precisa sulla situazione della gestione dei rifiuti nel nostro comune, che ci vede come fanalino di coda nella nostra provincia di Grosseto, problematica che viene da lontano. Con la nostra presenza siamo stati vicini anche ai tanti concittadini". "Il cambiamento deve veramente rappresentare una svolta – proseguono – e deve basarsi su alcuni obiettivi strategici: il rilancio della crescita economica e la creazione di lavoro; nuovi investimenti in infrastrutture (porti); mobilità sostenibile e ambiente (gestione dei rifiuti); essere un comune smart che vada oltre le innovazioni tecnologiche racchiudendo in sé un nuovo modo di vedere la realtà urbana, improntato sul benessere dei cittadini e l’efficienza energetica; ampliare la cultura e la conoscenza; ripensare a un welfare a misura delle famiglie con il coinvolgimento dei cittadini; riorganizzare la macchina comunale".