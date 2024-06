C’è la App che "racconta" il territorio

Un’App che mostra, in tempo reale, le condizioni meteo delle spiagge e calette della zona sud della provincia. Un’app che offre anche molti altri servizi: dai ristoranti ai diving dove affittare attrezzatura o barche. Sono solo alcune delle opportunità che offre l’App gratuita Vista mare, creata da Salvatore Cavallaro attraverso la sua azienda "Ts Argentario". L’app è stata presentata ieri mattina nella sede di Orbetello di Confesercenti. L’associazione di categoria, infatti, ha sostenuto l’iniziativa e supportato Cavallaro anche per ottenere il patrocinio dei Comuni di Capalbio, Isola del Giglio, Monte Argentario e Orbetello.

"Salvatore Cavallaro si occupa di sorveglianza e conosce bene questo tipo di tecnologia – ha affermato Andrea Biondi, direttore di Confesercenti –. Il progetto ci è piaciuto subito, proprio per la spinta innovativa che ha e per la capacità di mettere in rete questo territorio creando un innegabile valore aggiunto per il territorio e la sua offerta turistica. Attraverso l’app si possono visionare spiagge e calette: magari vedendo il mare mosso o una spiaggia o mare troppo affollati, decidere di andare altrove. L’app è stata già apprezzata da chi ha le imbarcazioni, che vedendo lo specchio d’acqua troppo affollato decide di spostarsi in altre cale".

Si possono trovare anche i servizi reperibili in zona: ristoranti, negozi, agriturismi, alberghi con contatti e sito internet. Poi c’è la possibilità di conoscere le esperienze outdoor che vanno dal trekking al kayak alle escursioni a cavallo. "Abbiamo voluto dare il patrocinio perché la sinergia, in momenti così difficili, tra imprenditori, territorio e amministratori è fondamentale – ha detto Maddalena Ottali –. I comuni non hanno risorse sufficienti per fare sviluppo e il privato da solo spesso non riesce". Michele Casalini