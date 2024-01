Cavallo e cane tenuti male. I carabinieri li sequestrano

Proseguono le attività del comparto forestale dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito delle verifiche tese ad accertare il benessere degli animali. Il nucleo di Massa Marittima ha effettuato insieme a personale dell’Asl di Grosseto, un sopralluogo per verificare il benessere animale e le condizioni di detenzione di un cavallo, che alcuni giorni prima era stato ritrovato lungo una strada statale, un pericolo anche per la circolazione. L’animale si era allontanato dal luogo dove era solitamente custodito. I Carabinieri sono riusciti a risalire al responsabile dell’animale ed in seguito al sopralluogo hanno potuto rilevare che l’area dedicata all’animale era costituita da un lembo di terreno, delimitato lateralmente da due fossi e da svariato materiale (vasche, pneumatici e ferro) in condizioni incompatibili con le caratteristiche etologiche e del benessere animale del cavallo. Nello stesso recinto, i militari hanno trovato anche un cane pastore maremmano, all’interno di una struttura fatiscente realizzata in metallo, vetroresina e tavole in legno, le cui dimensioni, tra l’altro, non erano sufficienti per un cane di quella taglia. Il cavallo, infine, non aveva mangiatoia e abbeveratoio.

I militari pertanto hanno proceduto alle contestazioni nei confronti del responsabile, sottoponendo al sequestro preventivo sia del cavallo che del cane, poi affidati ad associazioni.