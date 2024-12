Catalogo ‘Le Ville del Moderno in Toscana’ con Roccamare, Riva del Sole e Punta Ala

Domani alle 11, al Museo della Casa Rossa Ximenes nella riserva naturale della Diaccia Botrona, sarà presentato il catalogo "Le Ville del Moderno in Toscana. Roccamare, Riva del Sole, Punta Ala", relativo alle omonime mostre allestite nel territorio castiglionese e grossetano nel 2023 e nel 2024. Il catalogo, che segue una prima pubblicazione degli Atti di Convegno del 2023, si pone come seguito delle mostre e del convegno scientifico "Le Ville del Moderno in Toscana. Roccamare, Riva del Sole, Punta Ala. Tutela e Conservazione" che si è svolto nel settembre dello scorso anno a Punta Ala, promosso e organizzato da Comune di Castiglione, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Ordine degli Architetti di Grosseto e il dipartimento di Architettura-Dida dell’Università degli studi di Firenze. Durante la presentazione, a cui parteciperanno gli autori del volume e degli scritti, verrà proiettato un video con materiale di archivio e d’epoca proveniente da pubblicazioni del tempo relativo a ville e insediamenti dell’architettura italiana del dopoguerra presenti sul territorio castiglionese. "Le mostre, il convegno, la pubblicazione degli atti e questa nuova pubblicazione del catalogo – dichiara Elena Nappi, sindaco di Castiglione – ci aiutano a rendere visibili luoghi che per la loro volontà di creazione sono sempre stati invisibili, ma che finalmente possono essere ammirate nella loro bellezza".