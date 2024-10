Castel del Piano in festa. E’ il giorno del "Baccile"

È arrivato finalmente il momento, oggi a Castel del Piano si conoscerà il vincitore del "Baccile". Il Baccile è il simbolo dell’attaccamento delle contrade al proprio paese e alla carriera di settembre. Ogni anno viene consegnata una pregiata opera artigianale alla contrada che ha meglio interpretato il corteo storico dell’8 settembre, e per l’edizione 2024 è stato offerto dal Rotary Club Monte Amiata. Quindi sarà una giornata dove il palio torna ad essere protagonista, a dimostrazione che a Castel del Piano non è Palio solo durante la settimana della corsa ma che l’evento vive tutto l’anno grazie all’impegno di molti cittadini. La giornata si concluderà con i fuochi di artificio che inizialmente, come da tradizione, erano previsti la sera dell’otto settembre dopo il Palio delle Contrade (quest’anno è stato vinto dalla contrada Borgo capitanata da Sabrina Rosati). I fuochi artificiali sono l’evento spettacolare e gioioso che chiude le feste del paese. Il programma di oggi dunque prevede alle 18 la cerimonia di consegna del Baccile nel palazzo comunale con un aperitivo finale offerto ai convenuti e alle 21 i Fuochi Artificiali da piazza Garibaldi. Il Palio delle Contrade, con tutto ciò che questo evento si porta con sé, è un evento che coinvolge trasversalmente giovani, grandi e anziani. Le 4 contrade, Borgo, Monumento, Poggio e Storte, sono un luogo di aggregazione dove si sviluppano molte attività di carattere sociale, ricreativo e anche culturale. Certo, il palio è sicuramente il fil rouge di molte attività, ma nelle sedi dislocate nei paesi non si parla solo di corse, cavalli e fantini, durante l’anno vengono organizzate cene a tema e feste. Le contrade, insomma, insieme alle altre associazioni del paese, rappresentano la grande operosità del volontariato locale, e sono un valore aggiunto per il paese e per il territorio in generale.

Nicola Ciuffoletti