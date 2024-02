"Cassonetti intelligenti, segnalateci eventuali malfunzionamenti"

Anche nel comune di Castel del Piano, come negli altri comuni amiatini, sono entrati in funzione i cassonetti intelligenti, cioè con l’apertura grazie alla tessera (Sei Card) che ogni residente ne è in possesso.

Al Comune però sono arrivare diverse segnalazioni di malfunzionamenti delle tessere.

"Ci stanno segnalando disservizi per il conferimento dei rifiuti – spiegano dall’Amministrazione comunale –. Alcune postazioni danno un errore al momento della lettura della sei card e non si aprono".

Un errore informatico che però ha generato caos soprattutto in alcune zone del paese dove i cassonetti non si aprivano. "Invitiamo i nostri cittadini – concludono dall’amministrazione comunale – a segnalarci le vie dove viene riscontrato questo problema in modo tale da avere un elenco il più preciso possibile".

Le segnalazioni possono essere fatte sia sulla pagina facebook del comune che direttamente negli uffici comunali competenti.