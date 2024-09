Cassero in Danza. C’è una Butterfly inedita e ribelle

Al via "Cassero in Danza" con la Butterfly della Compagnia ErsiliaDanza. Primo appuntamento questa sera, alla Sala Eden di Grosseto, per il festival organizzato da Concorda (Consorzio Coreografi Danza d’Autore) e dalla Compagnia Francesca Selva, con la direzione artistica di Marcello Valassina, la collaborazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Istituzione Le Mura e Comune di Grosseto. Il programma si apre alle 21,15 di oggi con la compagnia ErsiliaDanza, che accenderà il palcoscenico con la rappresentazione di "Butterfly", una produzione in cui la protagonista Cyo Cyo San, che nella celebre opera pucciniana si toglie la vita quando scopre che Pinkerton torna in Giappone solo per portarle via il loro bambino, viene raccontata in una versione nuova.

All’inganno che subisce da parte dell’uomo che ama, infatti, reagisce diversamente e invece di soccombere, si ribella. Un emozionante assolo di e con Midori Watanabe nei panni di regista e interprete che stupirà il pubblico. Il biglietto intero ha un costo di 12 euro, il ridotto 8 euro per studenti e scuole/teatro, con l’abbonamento al costo di 50 euro e la prenotazione consigliata al numero 333 3765469 (dalle 10 alle 18). "Cassero in Danza" proseguirà domani con "Il Balletto Teatro di Torino" in scena con lo spettacolo "Play-Bach divertissement", in cui il coreografo Manfredi Perego traduce in danza le partiture del grande compositore tedesco le cui musiche saranno eseguite dal vivo dalla violinista Janine Bratu. E a seguire la Compagnia Egri Bianco Danza con "Scritto sul mio corpo" del coreografo Raphael Bianco. Una liturgia corale profana che nella sua laicità racchiude slanci appassionati e speranze del tempo presente. La rassegna di danza contemporanea si chiuderà domenica.