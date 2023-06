Caseificio di Manciano, eccellenze casearie a New York per Summer Fancy Food Show

Le eccellenze casearie del Caseificio di Manciano fino a martedì saranno protagonisti del Summer Fancy Food Show in programma a New York. L’azienda casearia partecipa con Grosseto Export all’interno dello spazio allestito con Good Advice. "Saremo presenti – dice il presidente del Caseificio di Manciano, Carlo Santarelli (nella foto) – al Summer Fancy Food Show con grande piacere e con l’obiettivo di far conoscere al mercato americano e internazionale i nostri prodotti, a partire dal Pecorino Toscano Dop, di cui siamo il primo produttore in Italia. Insieme a questo, porteremo altri formaggi che rappresentano una parte della nostra ampia produzione, pronti a soddisfare le esigenze dei consumatori puntando sempre su qualità, tradizione e nuove tendenze".

Il caseificio porterà all’attenzione di visitatori, buyer, giornalisti e operatori del settore in arrivo da tutto il mondo una selezione della sua ampia e variegata produzione di formaggi. In particolare, a volare negli Stati Uniti sono stati il Pecorino Toscano Dop, fresco e stagionato; il Nero di Tiburzi (stagionato), la Bianchetta (fresco) e la nuova linea "Più gusto al colore", composta da cinque pecorini con tartufo, peperoncino, pepe nero, zafferano e "Briaco", immerso nel vino Morellino dopo la stagionatura. Un traguardo importante per questa importante realtà maremmana.