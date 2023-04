Casa, mercato in movimento La situazione sull’Amiata

AMIATA

La Fiaip (Federazione degli agenti immobiliari professionali) ha presentato alla presidenza del Regione Toscana l’andamento del mercato immobiliare in Toscana relativamente al 2022. I dati che emergono dal Centro studi Fiaip mostrano come nel 2022 il numero di transazioni è stato superiore alle aspettative, con un forte ritorno di interesse degli investimenti nell’immobiliare, come prima casa o per investimento, con una sostanziale tenuta dei valori di mercato. Se in provincia di Grosseto i prezzi più alti si registrano sul litorale, a Marina di Grosseto le quotazioni vanno da un minimo di 2.400 euro ad un massimo di 4.400 euro al metro quadro, sull’Amiata si va da 1.000 fino a 1.450 euro al metro quadrato. Numeri che però possono variare, soprattutto possono scendere sotto i mille. Per Luigi Ansemi, titolare di un’agenzia immobiliare che tratta immobili sul versante grossetano dell’Amiata, è quasi impossibile stabile un prezzo minimo e un prezzo massimo al metro quadrato. "Le variabili sono molte – spiega - . Il 2022 è stato un anno abbastanza buono, molte richieste sono arrivate nei primi 8 mesi e poi, complice il rialzo dei mutui, il mercato ha subito una frenata". Un’attenzione particolare i nuovi acquirenti la dedicano alla classe energetica. "Per trovare case con classi energetiche alte bisogna andare a Santa Fiora, dove gli immobili allacciati alla rete di teleriscaldamento si possono collocare sulle fasce B e A". Il mercato del mattone sull’Amiata non è omogeneo. "Santa Fiora sta emergendo, ma ancora è Castel del Piano a tirare di più – conclude – è il paese che ha più servizi e più posti di lavoro". Per Alessandro Bramerini, titolare di Amiata Immobiliare, il mercato del 2022 è stato il migliore degli ultimi 10 anni. Una casa con giardino o in pietra può essere più appetibile rispetto ad altre, ma per Bramerini in questi ultimi mesi i centri storici di Santa Fiora e Arcidosso stanno vivendo una rinascita. "Un fenomeno interessante – spiega Bramerini – è questa riscoperta delle case situate nei centri storici di Arcidosso e Santa Fiora come appartamenti da vacanza. La crescita di interesse nei confronti di Merigar sta smuovendo anche il mercato immobiliare locale. C’è poi da dire che i comuni di Arcidosso e Santa Fiora sono intervenuti per migliorare i centri storici, ad esempio facilitando e aumentando gli accessi".

Nicola Ciuffoletti