Casa della Salute a Porto S. Stefano. Da lunedì saranno aperti i cantieri

Iniziano i lavori alla nuova Casa della Salute di Porto Santo Stefano, l’inaugurazione potrebbe avvenire entro un anno. Partiranno ufficialmente lunedì le operazioni all’interno dell’edificio di via Barellai, dove sorgerà presto la Casa di Comunità Hub 2 Colline dell’Albegna, un progetto realizzato dalla Asl con i fondi del Pnrr, al costo di un milione e 78 mila euro. Ad annunciare l’imminente inizio, che avverrà tra soli tre giorni, il geometra Giacomo Lelli, direttore tecnico di cantiere. Si tratta della stessa società costruttrice incaricata, tra le altre cose, di realizzare la famosa pista di bob per le Olimpiadi di Cortina e Milano, ma anche la nuova galleria nella stazione di Firenze, un lavoro questo da un miliardo e 100 milioni di euro. La durata del cantiere è prevista per 9 mesi (270 giorni) dopodiché, una volta terminati i lavori e i tempi tecnici per allestire i vari ambulatori, potrà essere inaugurata la nuova Casa della Salute. Che sarà formata da tre piani per circa 600 metri quadri, al cui interno ci saranno tutti gli ambulatori dei medici di base di Porto Santo Stefano.

"Ci saranno all’incirca una ventina di ambulatori, disposti sui tre piani dell’edificio – sottolinea il geometra Giacomo Lelli, direttore tecnico dell’impresa –. Verrà realizzata una rampa per disabili per superare i vari dislivelli, sarà costruita secondo le nuove concezioni sanitarie dell’Asl, ovvero di radunare tutti i medici di base in un’unica sede. Andiamo a riqualificare un edificio già esistente che era in condizioni pessime. Finiti i lavori ci saranno i collaudi, credo che la Casa della Salute potrà diventare operativa nella primavera del 2025, per poter usufruire dei servizi dei medici di famiglia. Con l’impresa ci stiamo impegnando in un nuovo percorso, prendendo circa 30 commesse di questo genere, per quando riguarda la branchia del facility management che riguarda ristrutturazioni nel settore civile, con iniziative mirate a migliorare il servizio ai cittadini".

I sopralluoghi all’edificio erano iniziati circa un mese fa, mentre adesso prendono il via i lavori veri e propri alla Casa di Comunità Hub 2 Colline dell’Albegna in via Barellai. L’attuale edificio dove si trova il Poliambulatorio sul lungomare dei Navigatori, invece, passerà in permuta al Comune non appena sarà pronta la nuova sede.

Andrea Capitani