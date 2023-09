Casa, le opportunità: sei alloggi dell’Epg a canone agevolato ancora disponibili

Grosseto, 17 settembre 2023 – L’Epg, l’edilizia provinciale grossetana, la partecipata dei 28 Comuni della provincia di Grosseto che gestisce oltre 3mila alloggi per conto dei vari soci, mette a bando 6 alloggi di proprietà, per locazione a canone agevolato nel nuovo complesso di via Orcagna a Grosseto.

Quattro alloggi riservati per un massimo di due persone ciascuno e due unità abitative per massimo di tre persone ciascun che sono stati inaugurati la primavera scorsa. Il bando per partecipare scade mercoledì 27. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le 13 a mezzo raccomandata e inviate a Epg Spa, via Arno 2, 58100 Grosseto, oppure consegnate a mano durante le aperture al pubblico della società (dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12.30) all’ufficio protocollo che in tal caso rilascerà ricevuta. Nel plico dovranno essere indicate le generalità del mittente, nonché la dicitura: "avviso per la formazione di una graduatoria per l’accesso alla locazione di 16 appartamenti in Grosseto, via Orcagna".

Il plico dovrà contenere la domanda di partecipazione con i relativi allegati indicati nel bando e una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l’offerta economica". I requisiti per partecipare al Bando sono quelli di avere un Isee ordinario del nucleo familiare come composto alla data di deliberazione del bando (redato il 5 luglio del 2023) con un minimo 16.500 euro e massimo 50.000 euro; assenza di titolarità (proprietà, usufrutto o utilizzo esclusivo) al 100% di abitazioni in provincia di Grosseto. Per tutte le informazioni e appuntamenti è possibile contattare l’ufficio Urp della società al numero di telefono 0564/423400 o per email [email protected]. Inoltre è possibile visionale il Bando sul sito web di Epg Spa.