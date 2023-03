Caro Marziano Pif alla scoperta di Nomadelfia

Oggi e domani, "Caro Marziano", il programma di "Rai Cultura", girato e condotto da Pif e in programma alle 20.20 su Rai3, dedicherà due puntate alla conoscenza della Nomadelfia, la comunità fondata da don Zeno. Nomadelfia è una popolosa comunità cattolica in provincia di Grosseto, composta da svariati gruppi familiari e, dove, come recita il loro statuto, "Tutto è di tutti". Non esiste proprietà privata, i beni sono in comune, internamente non circola denaro e le persone si chiamano solo con il proprio nome di battesimo.

I membri della comunità vivono insieme, sperimentando la "legge di fraternità", conducendo una vita semplice e fondata sul Vangelo. Uno dei cardini di Nomadelfia è l’accoglienza di ragazzi provenienti da realtà molto difficili. Si tratta di una comunità cristiana che aiuta il prossimo. Molti dei ragazzi che troviamo a Nomadelfia, non hanno avuto una vita facile, alcuni di loro sono stati abbandonati da piccoli, ma hanno avuto modo di ricominciare, grazie alla comunità.

Pif, alias Pierfrancesco Diliberto, incontrerà alcuni nomadelfi, facendosi raccontare il loro stile di vita comunitario, i principi e i valori che lo regolano e, soprattutto, le loro straordinarie storie di vita. "Caro Marziano" è una collezione di storie, volti e luoghi dell’Italia dei nostri giorni, brevi reportage pensati per essere visti da un ipotetico visitatore alieno, che approdi sul nostro pianeta in una data ancora incerta e lontana.

Storie attuali e storie senza tempo, storie che hanno una risonanza nazionale e storie che, pur nascendo in un contesto apparentemente marginale, fotografano la contemporaneità. Le puntate, dalla durata di 20 minuti circa, vanno in scena dal lunedì al venerdì alle 20.20 su Rai3. "Caro Marziano" è un programma di Pierfrancesco Diliberto e Luca Monarca, prodotto da Fremantle per Rai Cultura. Regia di Pierfrancesco Diliberto. La prima edizione di questo programma è andata in onda nel 2017.