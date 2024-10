Carnevaletto e associazioni sportive. Contributi pubblici per le attività

La giunta del Comune di Orbetello ha deliberato oltre 50mila euro di contributo per le associazioni del territorio, che andranno per sostenere l’organizzazione del Carnevaletto da 3 Soldi 2025 e le associazioni sportive, le cui attività sono in fase di riorganizzazione a causa della momentanea indisponibilità del palazzetto dello Sport, per il quale è previsto un investimento di 500mila euro.

Un primo contributo di 30mila euro è stato deliberato in favore dell’associazione Carnevaletto da 3 Soldi a sostegno della manifestazione edizione 2025: "Un anticipo – spiega il primo cittadino del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti – utile alla realizzazione dei carri allegorici e all’organizzazione dell’edizione 2025 della celebre e radicata manifestazione popolare che, ogni anno, allieta il nostro centro storico durante il carnevale, ma che impegna molti volontari per molti mesi, visto il grande lavoro dietro alla costruzione delle strutture che sfilano in Corso Italia".

"Oltre al contributo al Carnevaletto – prosegue il sindaco – abbiamo inoltre deliberato due importanti contributi alle associazioni sportive che hanno avuto necessità di dirottare momentaneamente le loro attività in strutture di Comuni limitrofi a causa della temporanea indisponibilità del palazzetto dello Sport, per cui abbiamo investito 500mila euro per i lavori e la messa in sicurezza. Come amministrazione ci impegniamo, da sempre, a sostenere le attività sportive e, per questo, abbiamo cercato di agevolare il più possibile le associazioni e gli atleti erogando delle somme necessarie alla copertura di spese impreviste".

Per cui, 18mila euro sono stati stanziati a favore delle attività del Gao Brinella per il trasporto degli atleti e, per quanto concerne le attività del nuoto agonistico, per coprire, in parte, la spesa relativa all’aumento del canone giornaliero della piscina di Monte Argentario. Altri 3mila euro, infine, vanno all’Asd Pallacanestro Costa d’Argento per sostenere le spese per lo spostamento degli allenamenti in strutture di Comuni limitrofi.