Carnevaletto da tre soldi. Ecco i bozzetti dei carri

E’ partita ufficialmente la cinquantatreesima edizione del Carnevaletto da tre soldi di Orbetello, con la presentazione dei bozzetti dei sei grandi carri allegorici, che sono stati presentati al Circolo dei Pescatori. Presenti i dirigenti del Comitato Carnevaletto da tre soldi della cittadina lagunare, i vari gruppi carristi dei rioni, il sindaco Andrea Casamenti, l’assessore alla cultura e agli eventi Maddalena Ottali. A fare gli onori di casa il presidente dell’associazione Carnevale, Giorgio Stefanizzi, il vice Giorgio Caoletti, alcuni consiglieri e delegati fra i quali ricordiamo, Riccardo Soldateschi e Orietta Modestini insieme a tutti gli altri collaboratori. Le sfilate sono state fissate per le giornate del 28 gennaio e poi del 4, 11, 17 febbraio 2024.

La manifestazione come noto richiama ad Orbetello ogni anno migliaia e migliaia di persone. Coinvolge decine di artisti ed artigiani della cartapesta nella preparazione dei grandi carri allegorici, che sono sei anche questo anno, Talamone e Fonteblanda insieme, La Stazione, Albinia, Centro 2, Neghelli gruppo carristi, Rione Neghelli. La presentazione dei bozzetti, molto riuscita, è stato anche un momento per conoscere i carristi, il capo carro e il tema scelto. Il carro della Stazione sarà intitolato "Piece", quello di Neghelli in Armonia "Cose dell’Altro Mondo", Neghelli Gruppo carristi proporrà "Oltre La Grotta", Fonteblanda e Talamone "La Frazione di Barbitiello", Centro 2.0 "Luna Park", e infine Albinia sfilerà con "Non credere alle favole". I carri allegorici costituiscono da sempre un forte motivo di richiamo e di curiosità.

L’Amministrazione comunale collabora dal punto di vista logistico e da quello economico all’evento che per due mesi, veglioni e feste di carnevale compresi alla discoteca New Line, vivacizza e richiama ad Orbetello migliaia e migliaia di visitatori, regalando momenti di felicità a grandi e piccini.

Michele Casalini