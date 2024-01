"Carnevaletto da 3 Soldi", la prima sfilata dei carri allegorici

Oggi (e poi ancora nelle date 4, 8, 10, 11 e 17 febbraio) torna ad Orbetello il tradizionale "Carnevaletto da 3 soldi". Si attendono per la prima sfilata migliaia di visitatori e la Polizia municipale ha predisposto un piano speciale dei parcheggi.

Oggi dunque è in programma la prima uscita (inizio alle 15.15) in Corso Italia, ad Orbetello. Saranno presenti per questa giornata inaugurale della manifestazione folkloristica e turistica, ma anche delle tradizioni popolari, i grandi carri allegorici di Albinia, Centro 2.0, Fonteblanda, Gruppo Carristi del Rione Neghelli, Neghelli in Armonia, Stazione. Interverranno e sfileranno il "Re Carnevale" con il Corpo Bandistico la Racchia e la Banda Comica di Veiano.

Gli organizzatori, con il presidente Giorgio Stefanizzi, il vice Giorgio Caoletti, i coordinatori amministrativi Orietta Modestini Baldi e Riccardo Soldateschi, hanno voluto ringraziare il Comune per la collaborazione e la sponsorizzazione e si dicono sono ottimisti sulle adesioni alla prima sfilata, perchè il lavoro di tutti ed in particolare di organizzatori e di carristi, degli artigiani della carta pesta, è stato molto ed intenso, in ogni minimo particolare, soprattutto per i sei grandi carri allegorici.

I referenti dei carri sono Davide Ricci per Albinia, Patrizia Porti per Centro 2.0, Stefano Liberatori per Fonteblanda, Mauro Busonero per il Rione Neghelli, Simone Angella per Neghelli in Armomia, Luca Girelli per la Stazione. L’accesso ai corsi mascherati costerà sei euro, è invece gratuiti per per i bambini fino ai 12 anni di età.

L’ufficio del Comitatio Organizzatore è sempre aperto, in piazza della Repubblica, al piano terra del Palazzo del Frontone di Talamone.

Michele Casalini