Carnevaletto da 3 soldi ’Inizio con 6mila presenze’

Soddisfazione per l’esito della prima sfilata del "Carnevaletto da 3 soldi" e il bilancio che traccia Giorgio Stefanizzi, presidente dell’associazione che organizza la rassegna, è molto positivo.

"A conti fatti – dice – possiamo parlare di 6000 presenze, forse qualcosa in più, ma da non confondersi con i biglietti di ingresso. Siamo soddisfatti, la prima sfilata è andata e molto bene, tanto entusiasmo, partecipazione e maschere di ogni tipo. Ora aspettiamo la prossima sfilata, la seconda, in programma domenica, con la speranza che il tempo ci aiuti".

"Domenica scorsa – aggiunge il presidente –, insieme ai sei grandi carri allegorici hanno sfilato la Banda Comica La Racchia e centinaia di maschere e gruppi organizzati, per i quali ci saranno le votazioni ed i premi a fine rassegna. Imponente la macchina organizzativa curata in ogni dettaglio, anche grazie alla collaborazione che ci ha garantito l’Amministrazione comunale ed il Comando della Polizia municipale. I sei carri allegorici presenti quest’anno sono Rione Neghelli gruppo carristi, con Valhalla, reginetta Valeria Fiorini; Fonteblanda, con reginetta Emily Allegro, titolo del carro allegorico La frazione di Barbietello; Rione Centro, reginetta Ginevra Sassi, nome del carro Luna Parkè; Albinia con reginetta Martina Lombardelli, nome del carro Non credere alle favole; Stazione con il carro Piece e reginetta Martina Grandi; Neghelli in Armonia con Cose dell’altro Mondo, reginetta Paola Zagrean".

Nella sede dell’associazione, nel Palazzo del Frontone di Talamone, al piano terra, a fianco alla sede del Comitato Organizzatore, è stata inaugurata la mostra delle opere d’arte realizzate dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Orbetello, del Centro Mare e del Centro di educazione Fenicottero Rosa.

Prossima sfilata domenica con il secondo corso mascherato, a partire dalle 14.30, sempre in Corso Italia.

"Il carnevale, che con la prima sfilata è stato un vero successo – conclude Giorgio Stefanizzi –, da sempre ravviva anche turisticamente il centro storico del paese nel periodo invernale. Un sincero ringraziamento ai carristi ed a tutti i volontari che ci hanno aiutati in questi mesi di lavoro preparatorio, decine di persone, artisti della carta pesta, esperti di luci e suoni speciali, falegnami, sarte".

Michele Casalini