Carnevale tra coriandoli, musica, giochi in piazza e tanta solidarietà

Tempo di carnevale anche a Castiglione della Pescai. Domani il Comitato Carnevale Castiglionese ha preparato un evento colorato, divertente e ricco di sorprese. ’La Verde Avventura di Super Mario a Castiglione: un Carnevale per il Pianeta!’ celebra il 10° anniversario del carnevale a Castiglione, con un mix esplosivo di divertimento e sostenibilità. A partire dalle 14.30 in piazza Garibaldi sarà invasa da musica, spettacoli dal vivo, giochi a tema Super Mario in una domenica di festa per grandi e piccini.

La mattinata di domenica sarà invece dedicata alla prevenzione. Il Lions Club Castiglione della Pescaia, in collaborazione con Croce Rossa Italiana e Misericordia di Buriano, e con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia, organizza ’Con il cuore’ una giornata di screening gratuiti per il cuore e il diabete. Un evento speciale, in ricordo del cardiologo Marco Breschi, che offrirà ai cittadini la possibilità di sottoporsi a controlli gratuiti grazie alla disponibilità di medici e infermieri Lions: il Dott. Paolo Orselli, il Dott. Antonio Biancofiore e l’Infermiera Paola Tortelli. Un’occasione importante per prendersi cura della propria salute e fare prevenzione. L’appuntamento è in Piazza Orsino Orsini, dalle 9 alle 13.