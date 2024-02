Caravaggio, la tomba sarà spostata. Cerulli: "Sarà nel centro storico"

La tomba del Caravaggio sarà spostata. Cambia di nuovo location l’ossario che contiene i presunti resti del pittore, fatto costruire dall’amministrazione Cerulli nel 2014 dopo la ricerca condotta dall’équipe di Silvano Vinceti. La ricerca all’interno del mausoleo della chiesa del cimitero di Porto Ercole, dove ora si trova la tomba del Merisi dopo lo spostamento dal centro del paese, voluto dal precedente sindaco Franco Borghini, aveva permesso di individuare delle ossa riconducibili al pittore con l’85% delle probabilità. Da lì la decisione, appunto, di costruire un monumento, la cui collocazione aveva fatto discutere. Adesso, come annuncia il sindaco Arturo Cerulli, il monumento verrà nuovamente riposizionato, questa volta in un luogo del tutto diverso: non nella traversa di via Caravaggio dove si trovava inizialmente, ma nel paese vecchio. Farà parte di un percorso museale che partirà appunto dal museo dedicato al pittore all’ex Asilo Ricasoli, che non conterrà più le riproduzioni delle opere, ma sarà un luogo di più ampio respiro, con caffè degli artisti e pannellature digitali e multimediali sì del Merisi, ma anche di altri artisti e iniziative culturali. La tomba andrà quindi nel centro storico, anche se al momento dovrà essere individuata una location adeguata. "Sarà nel paese vecchio, ma ancora non sappiamo di preciso dove andrà – dice Cerulli –. Al momento possiamo ipotizzare nel piazzale della chiesina di Sant’Erasmo, oppure in piazza Santa Barbara, ma potrebbe andare anche in una via del centro storico che farà parte del percorso museale". Il tutto, secondo le aspettative della giunta Cerulli, potrebbe concludersi in vista dell’anniversario della morte del pittore, avvenuta a Porto Ercole il 18 luglio 1610.

"La speranza è quella di inaugurare sia lo spostamento che il museo entro tale data – afferma il sindaco –. Ci stiamo lavorando, se non ce la faremo si andrà al prossimo anno. Abbiamo deciso di non rimettere la tomba dove in origine, nella traversa di via Caravaggio, perché abbiamo recentemente risistemato quella zona. Il percorso Caravaggio troverà due poli significativi nella tomba e nel museo all’ex asilo Ricasoli. Non sarà un museo dedicato solo al Caravaggio, ma più al paese di Porto Ercole con un bar degli artisti, un luogo insomma che dovrà essere vissuto grazie anche all’interattività e all’intelligenza artificiale, con installazioni moderne. Potremmo anche esporre delle copie del Merisi nel percorso dal museo alla tomba. Un progetto importante che richiede circa 700mila euro di spesa".

Andrea Capitani