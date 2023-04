Cappelletti in pensione. Vanni: "E’ stato un punto di riferimento"

Da oggi Massimo Cappelletti medico di famiglia di molti cittadini di Sorano non è più in servizio. Cappelletti saluta i suoi assistiti e lascia il posto alla giovane dottoressa Giulia Rosi. Un passaggio che il sindaco Pierandrea Vanni (nella foto) ha voluto commentare così. "Va in pensione il dottor Massimo Cappelletti – ricorda Vanni –. Lo ringrazio sentitamente per il lungo impegno al quale ha sempre assolto con dedizione e professionalità. Ha rappresentato davvero un punto di riferimento per la nostra comunità, non solo per i suoi assistiti, e con il suo spirito di servizio ha dato sicurezza a tutti noi. Nel salutarlo e augurargli buona pensione, voglio ricordare il padre, il dottor Mario, che ha lasciato un segno incancellabile per la grande umanità e l ‘opera svolta con lo spirito di servizio e la professionalità profusi dal figlio. Alla dottoressa Giulia Rosi che sostituisce il dottor Massimo Cappelletti e che è già conosciuta e apprezzata, un cordiale augurio di buon lavoro".