Capitano Ultimo cittadino onorario di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 23 maggio 2024 – Sergio De Caprio, conosciuto come Capitano Ultimo, è cittadino onorario di Castiglione della Pescaia. Il conferimento è avvenuto oggi durante un consiglio comunale straordinario nel giorno della commemorazione della strage di Capaci.

Per Castiglione della Pescaia, spiega una nota, è un onore aver conferito a questo suo concittadino la cittadinanza onoraria, segno di stima e solidarietà per l'esempio mostrato ai giovani di impegno civile e solidarietà incondizionata ai soggetti svantaggiati.

Nato a Montevarchi (Arezzo) nel 1961 ma cresciuto fino all'età di 15 anni a Castiglione della Pescaia, De Caprio sin dal primo incarico nella Compagnia di Bagheria si è distinto nell'attività di ricerca e cattura di latitanti appartenenti alla criminalità organizzata e responsabili dei più efferati crimini che hanno afflitto il Paese. Ha assicurato alla giustizia anche l'assassino del capitano dei carabinieri Emanuele Basile, i membri della famiglia mafiosa di Resuttana che avevano infiltrato e corrotto l'amministrazione comunale milanese e quelli del clan Fidanzati attivi nello spaccio di stupefacenti. Poi l'ingresso nei Ros, dove assume il comando della I sezione, e l'attività investigativa che permetterà di arrestare il boss Salvatore Riina, responsabile delle stragi del 1992, quella di Capaci dove perse la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, e quella di Via D'Amelio in cui perse la vita il magistrato Paolo Borsellino con cinque agenti della scorta. Oggi è candidato alle Europee nella circoscrizione sud per la lista Libertà.