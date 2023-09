1Dopo aver attraversato con grande successo alcune tra le più suggestive location della Maremma, "Nuvole" è pronto a concludere in bellezza il suo tour estivo all’Anfiteatro del Leccio di Capalbio. Lo spettacolo – una delle ultime produzioni della giovane compagnia teatrale grossetana Confine Zero – andrà in scena domenica alle 18. Ad essere raccontata è la storia eterna di un padre e un figlio che non si capiscono, di una famiglia oppressa dai debiti e di una risoluzione che ha dell’incredibile: rivolgersi direttamente al grande filosofo Socrate per imparare il discorso più ingiusto.