Cantiere infinito e lavori bloccati: "Ora una commissione d’inchiesta"

GROSSETOCantiere infinito in quella comunemente conosciuta come piazza della Palma. E cittadini e titolare di attività commerciali sono esasperati. Uno di loro a tal punto da far scattare una petizione per chiedere a gran voce che venga riunita la V commissione consiliare ’Controllo e garanzia,’ per ottenere tutte le spiegazioni necessarie e dovute’ e chiedono anche di istituire una commissione d’inchiesta che faccia luce sulla vicenda. A comunicare l’iniziativa e Giandomenico Torella , ex La chiccaia® di via Garibaldi. "Ero un commerciante e la situazione del cantiere che si ostinano a chiamare di piazza della Palma – scrive – prolungata , che dura tutt’ora e che è fermo da tempo mi ha costretto a chiudere per mancanza di incassi. Ora il mio ex fondo è addirittura con davanti un escavatore fermo da oltre un mese. Sin da luglio io e altri colleghi che stanno nella piazza (l’Archetto, il Movida, il Perlage, Manga Genesis ecc.) abbiamo fatto di tutto per avere notizie ufficiali sul cantiere che vedevamo fermo, ma il Comune ci ha sempre risposto che ’non ci rispondevano e che se non ci stava bene dovevamo fargli causa’. Finalmente il 14 marzo, in una riunione ufficiale ,nell’aula del consiglio comunale, gli interlocutori a capo del progetto ( assessore Megale e ingegner Vecchieschi) si sono fatti uscire di bocca che hanno gestito male la cosa, che la ditta era impedita di lavorare per i continui cambi di progetto e che sapevano di essere stati citati per danni in tribunale dalla ditta. Nulla di più.Per questo motivo mi sono fatto promotore di una raccolta di firme per chiedere chiarezza Ufficiale con gli strumenti che lo statuto del Comune di Grosseto offre.