Cantiere in via Tibet. Lavori all’area mercatale

Il territorio comunale di Arcidosso è un cantiere a cielo aperto. Mentre il sindaco Jacopo Marini si avvicina alla fine del secondo mandato, il capoluogo e le frazioni si popolano di cantieri. È partito in questi giorni quello ad esempio di via Tibet per la riqualificazione dell’area mercatale. I lavori sono stati divisi in due lotti, il primo affidato alla ditta Marcello Rossi di Castel del Piano ed il secondo all’impresa di Angelo Vichi di Vivo d’Orcia ed avranno una durata di 60 giorni. Il costo complessivo dell’opera è di 250 mila euro. Il progetto è degli architetti Gabriele Franza e Francesco Marchini.

L’intervento si inserisce quindi nella più vasta opera di riqualificazione dell’area pedonale di via Tibet che in questo ultimo anno ha portato all’inaugurazione della struttura polivalente Nido di Fate ed al potenziamento in senso inclusivo del parco giochi. Il sindaco Jacopo Marini esprime la propria soddisfazione. "Siamo contenti per essere riusciti a cantierare adesso questo intervento e poterlo concludere quindi prima dell’estate, rendendo disponibile l’area mercatale nel pieno delle sue funzioni all’avvio della stagione turistica. Tra l’altro – prosegue Jacopo Marini – nei prossimi giorni verranno anche eseguiti i lavori per la posa in opera delle nuove recinzioni dello spazio polivalente Nido di fate, in modo da poter avere tutta la zona pedonale tra via Tibet e via Lazzeretti definitivamente riqualificata".

La riqualificazione dell’area mercatale era stata oggetto di sollecitazioni da parte degli ambulanti e delle associazioni di categoria in quanto le piazzole assegnate non erano sufficientemente grandi per garantire un’adeguata superficie di vendita. Con questo intervento si va da un lato ad ampliare l’area disponibile e dall’altro ad offrire maggiori servizi non solo ai commercianti ma più in generale alla fruibilità dell’area, con l’installazione di colonnine con prese elettriche ed idriche, una nuova illuminazione, sedute e pavimentazione.

I lavori avranno una durata prevista di 60 giorni consecutivi e nel frattempo verrà garantita la continuità del mercato settimanale se pur con una diversa allocazione delle piazzole. Invece per ragioni di sicurezza il parco giochi verrà temporaneamente chiuso al pubblico.