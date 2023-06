Due "Bau Beach" nel Golfo: le regole per l’accesso dei cani in spiaggia

Follonica, 6 giugno 2023 – Con l’inizio della stagione balneare il Comune di Follonica rende note le norme relative all’accesso dei cani sul litorale che anche quest’anno hanno a disposizione due spiagge in modo gratuito. Fino al 31 agosto dunque sarà vietato l’accesso sulla spiaggia libera a tutti i cani dalle 10 alle 19 ad eccezione dei cani bagnino per il servizio di primo soccorso della società Nazionale di Salvamento, i cani guida per i non vedenti e i cani delle forze dell’ordine in servizio, oltre all’unità cinofila preparata al salvataggio nautico in possesso di apposito brevetto di salvataggio che dovrà essere esibito al momento del controllo. Il Comune di Follonica partecipa annualmente all’iniziativa della Fondazione Fee per l’ottenimento della Bandiera Blu e il controllo dell’accesso degli animali in spiaggia rappresenta uno dei punti da seguire per ricevere il riconoscimento internazionale. In città sono presenti due "Bau Beach", nelle quali tutti i cani possono avere libero accesso alla spiaggia e allo specchio d’acqua antistante.

La prima spiaggia si trova a nord del torrente Petraia e si estende per 120 metri a partire dal piede del pennello nord, la seconda si trova a nord del fosso Cervia, dal piede dell’argine destro del fosso per 100 metri verso nord. È comunque vietato lasciare liberi i cani e i responsabili devono vigilare affinché gli animali non disturbino chi si trova sulla spiaggia. Le due strutture che si trovano nel mare del Golfo sono ormai strutturali nell’offerta balneare del Comune di Follonica. Molti infatti sono le persone che chiedono di poter portare il loro animale anche in ferie e dunque i due posti sono veramente una manna dal cielo.

Il responsabile dell’animale dovrà dotarsi di guinzaglio e museruola oltre che di strumenti per la raccolta delle deiezioni, provvedendo sempre e comunque alla loro raccolta. Chiunque non rispetti l’obbligo del possesso di idonei strumenti per la pulizia e che non si impegni per la raccolta delle deiezioni, sarà soggetto alla sanzione amministrativa che può andare da 80 a 480 euro. Importante anche l’uso della museruola perchè l’animale deve essere controllato affinchè non morda nessuno. Per quanto riguarda le spiagge dei lidi balneari, la decisione di ammettere o meno i quattro zampe ricade sul proprietario dello stabilimento.