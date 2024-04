Il campione dei numeri Antonio Giuliano è giunto sesto al Gran Premio di Matematica

Grosseto, 30 aprile 2024 – Nell’aula Pio XI dell’Università Cattolica di Milano si è svolto l’evento finale della XXII edizione del "Gran Premio di Matematica applicata 2024", che nella passata edizione ha visto coinvolti 10.000 studenti e 175 scuole di tutta Italia, con la cerimonia di premiazione dei tre studenti vincitori a livello nazionale tra i venti migliori classificati.

Lo studente grossetano Antonio Giuliano, della classe 5^A del liceo scientifico dell’Isis "Vittorio Fossombroni", accompagnato dalla professore Loredana Nuzzo, orientatore della scuola, si è classificato al sesto posto, dopo il superamento della seconda manche all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Il forum Ania-Consumatori realizza il "Gran Premio di Matematica applicata" per contribuire concretamente ad arginare quel costante ritardo che, fin dal mondo della scuola, caratterizza il panorama italiano nel campo delle competenze matematiche. Attraverso questa iniziativa, il Forum si propone di valorizzare le competenze matematiche dei ragazzi e avvicinarli all’aspetto più concreto di questa disciplina, nonché sensibilizzare gli studenti sulle opportunità di studio e professionali che si aprono per chi intraprende un percorso universitario in Scienze Statistiche e attuariali. Tutti gli anni, il professore Luigi Maisto, referente dell’Istituto per la competizione in oggetto, propone agli studenti del triennio la partecipazione.

La competizione si è svolta, come per le precedenti edizioni, in due fasi distinte. I ragazzi hanno sostenuto la prima prova nella propria scuola di appartenenza, i cinque migliori classificati per istituto hanno avuto accesso alla finale.