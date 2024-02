Campionato di Giornalismo a Grosseto: oltre 600 studenti coinvolti in 22ª edizione

Diciotto scuole, circa cinquanta classi coinvolte per un totale di oltre seicento studenti. Sono questi i numeri con i quali parte l’edizione numero ventidue del Campionato di Giornalismo, il progetto rivolto alle scuole medie e che, anche quest’anno, per l’edizione grossetana potrà contare sul sostegno di Conad, Banca Tema, Cna e Confartigianato.

Formula che piace non si cambia, per cui le regole restano le stesse delle precedenti edizioni: ciascun istituto dovrà realizzare due pagine scegliendo liberamente gli argomenti da trattare per poi comporre gli articoli corredati di foto o disegni. Le pagine realizzate dagli studenti sotto la guida dei loro insegnanti tutor saranno poi pubblicate nella cronaca locale.

Giovedì saranno proposti i lavori delle prime due scuole maremmane, poi le pubblicazioni proseguiranno ogni martedì e giovedì (sempre due scuole ad uscita) fino al 18 aprile, con una pausa dal 26 marzo al 9 aprile perché nel mezzo ci saranno le vacanze di Pasqua.

Diciotto, in totale, le uscite programmate e poi la festa finale (con la data ancora da fissare, ma probabilmente sarà i primi giorni di maggio) con le premiazioni.