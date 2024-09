Campagnatico, da domani inizia la festa. E’ la settimana del "Palio dei Ciuchi"

Inizia la festa che tutti aspettano. Da domani a domenica prossima si apre infatti la settimana del Palio dei Ciuchi, arrivato alla 67esima edizione. Si comincia dunque domani alle 19, con l’evento di apertura al teatro Rossi in piazza Dante. Verranno presentati i nuovi costumi realizzati con il contributo della Regione Toscana. Martedì si comincia con le "sfide del Batacchio", a Poggio Novo dalle 21. Mercoledì alle 21 al Santuario Mariano verrà presentato il drappellone dipinto dall’artista Marco Alessandri e illustrato da Paolo Scheggi. Alle 22 al Belvedere rappresentazione teatrale "Panacea di tutti i mali" dei Sottosopra. Giovedì sarà l’ora del Palio dei cursori tra i ragazzini dei quattro rioni, Pieve, Castello, Centro e Santa Maria. Alle 21.30 verrà presentato il libro del vescovo Cetoloni. Venerdì invece ci saranno le cene propiziatorie delle quattro contrade e alle 22 in piazza concerto con il gruppo Melodysound. Sabato alle 16 ritrovo delle comparse nelle contrade, dei tamburini e degli sbandieratori di Bissen. Verrà intitolata una piazza in onore del gemellaggio con il paese di Wurslen. A Poggionovo intanto aprirà lo stand gastronomico e la musica della Giovannelli Band. Domenica il clou. Alle 10.45 processione e offerta del cero dei bambini delle contrade: alle 15.30 inizio della sfilata storica con gli sbandieratori di Castiglion Fiorentino. Alle 16 nel santuario Mariano benedizione di asine e fantini e alle 18, sul tufo di via Roma, inizierà il Palio con le batterie e la finale. Pieve, Centro, Santa Maria e Castello si daranno battaglia per l’ambito cencio.