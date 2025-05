Camminata in laguna e benessere

ORBETELLOUn incontro per parlare anche di tumore al seno, ma anche per trascorrere una domenica insieme. In Laguna. Organizzato da ’Insieme in rosa’. La giornata prevede anche la camminata in rosa organzizata e promossa dalla Proloco lagunare e dai pescatori. Un evento pensato per essere vicini alle persone, aperto, diretto e senza formalismi. Un’occasione per creare un dialogo autentico e informativo, in cui le dottoresse risponderanno alle domande del pubblico, offrendo chiarimenti sul percorso diagnostico e terapeutico del tumore alla mammella. Lo spiega il presidente della proloco lagunare Lorenzo Scateni. Dopo una breve introduzione, le specialiste saranno a disposizione per affrontare ogni dubbio, fornire informazioni corrette e aiutare a comprendere meglio ogni fase della prevenzione, diagnosi e cura. Un momento di confronto e sensibilizzazione, fondamentale per promuovere una maggiore consapevolezza sulla salute delle donne. Location: ristorante ’I Pescatori’ , appuntamento oggi dalle 12,15. La partecipazione è aperta a tutti i partecipanti alla Camminata in laguna, in programma sempre questa mattina domenica. Un’occasione speciale per unire benessere, informazione e socialità, in un contesto di grande valore ambientale e culturale.

Michele Casalini