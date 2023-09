Camminata di "Bino". In 75 hanno partecipato alla kermesse

In 75 hanno preso parte alla terza edizione della camminata di "Bino degli Abati del Malia". La passeggiata targata Uisp ha permesso di tuffarsi nella storia della città e di esplorare il centro storico, con partenza e arrivo in piazza Dante. La camminata era inserita dal Comune nell’ambito delle rievocazioni storiche per l’importante evento –. Perfetta l’organizzazione del Team Marathon Bike, con bottiglia pettorale celebrativo per chi ha preso parte alla camminata e premi a estrazione offerti dalla Uisp. Per informazioni 3281006698.