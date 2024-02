Cambio al vertice: "Solidarietà è Crescita". Il nuovo presidente è Deborah Caramelli

Cambio al vertice alla cooperativa sociale "Solidarietà è Crescita" coop sociale di tipo A e B presente sul territorio della provincia di Grosseto da più di 25 anni, essendo stata fondata nel 1998.

Da mercoledì 14, infatti, Deborah Caramelli ha raccolto il testimone da Alberto Brugi, presidente della cooperativa da più di un quarto di secolo. Una cooperativa che, ad oggi, occupa sessanta persone, 6 in amministrazione e 54 nelle varie attività che vengono svolta da "Solidarietà è Crescita", che produce circa due milioni di fatturato annuo. Sono dodici i servizi che vengono svolti dalla cooperativa: dalla gestione dei richiedenti asilo, ad altri servizi alla persona. Poi servizi ristoranti, servizi pulizie ed altri servizi. Non mancano le attività in agricoltura e nell’agricoltura sociale. Infine lavorazioni industriali e anche piccole manutenzioni.

Alberto Brugi quindi, dopo molti anni alla direzione di "Solidarietà è Crescita", ha scelto di lasciare la direzione della stessa, per dedicarsi più attivamente ai servizi alla persona della cooperativa. "Dopo tanti anni in prima linea – afferma Brugi – vorrei rallentare un pò con gli impegni e tornare a fare quello che mi sta più a cuore fin da quando iniziai e, perché no, riposarmi anche un po". Alberto Brugi resta comunque nel Cda della cooperativa con il ruolo di vice presidentePrende il suo posto Deborah Caramelli, che lavora nella cooperazione sociale da più di vent’anni. Ha già avuto molti ruoli chiave in altre cooperative sociali ma anche in Consorzi del settore, come fu per Cointeso (primo storico consorzio di cooperative sociali della provincia di Grosseto). "Prima di tutto – afferma la neo presidente – desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ad Alberto Brugi per il suo impegno, la sua dedizione e la sua visione lungimirante che hanno plasmato ‘Solidarietà è Crescita’ in quello che è oggi. Il suo lavoro ha lasciato un’impronta indelebile sulla nostra comunità. Inoltre ci ha fornito un solido fondamento su cui costruire il nostro futuro. Sarà un onore e un impegno portare avanti i suoi valori che sono anche i miei. Il Consiglio di Amministrazione, e tutti i soci, hanno accolto con favore il cambiamento. "Guardando avanti, ci troviamo di fronte a molte sfide, ma anche a molte opportunità – continua Deborah Caramelli – ‘Solidarietà è Crescita’ ha sempre avuto come obiettivo principale il benessere della comunità locale e il supporto alle persone più vulnerabili. In un mondo in rapido cambiamento, è fondamentale che continuiamo ad adattarci ed a innovare per soddisfare le esigenze in evoluzione della nostra società".

A.C.