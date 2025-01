Calendario degli eventi fino a settembre. Il Comune ha pubblicato il bando

Il Comune di Massa Marittima ha pubblicato l’avviso rivolto alle associazioni per predisporre il calendario degli eventi che saranno organizzati sul territorio da febbraio fino al 30 settembre. L’avviso è rivolto a tutte le associazioni, sia quelle iscritte all’albo comunale che quelle non iscritte: c’è tempo fino al 20 febbraio per comunicare al Comune il programma delle iniziative di carattere culturale, sportivo o ricreativo che si intende organizzare. L’obiettivo del Comune è quello di favorire una migliore programmazione evitando sovrapposizioni di date e garantendo un’efficace promozione degli eventi. L’avviso integrale e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito ufficiale dell’Amministrazione comunale. Per informazioni telefonare allo 0566 906232.