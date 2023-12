Calendario 2024 in regalo sabato. Il lavoro dei volontari attraverso le foto

Dodici foto per altrettanti mesi, un racconto attraverso le immagini lungo un anno, giorno dopo giorno, nessuno escluso, senza saltare né i giorni di festa né quelli di ferie, perché questo è ciò che fanno le associazioni di volontariato attraverso l’impegno, il lavoro, la dedizione di quanti si mettono a disposione dei più deboli, dei più fragili, dei più soli, dei meno fortunati.

Ecco perché un calendario è forse il modo migliore per raccontare ciò che fanno i volontari quotidianamente senza badare se i giorni sono feriali oppure indicati con la scritta rossa: le emergenze non seguono gli umori delle date, sono lì – implacabili – ogni giorno.

Così, anche per il 2024, il quotidiano La Nazione ha deciso di realizzare il calendario con le foto delle associazioni di volontariato del territorio sia grossetano che livornese che sabato sarà dato in omaggio in edicola insieme al giornale. Un calendario specifico per la provincia di Grosseto (con le associazioni maremmane) e uno specifico per la provincia di Livorno (con le associazioni labroniche).

Un progetto che rende omaggio al lavoro silenzioso e preziosissimo di persone che, spesso lontane dai riflettori della cronaca, diventano gli unici punti di riferimento di chi è in difficoltà. Un progetto realizzato grazie al contributo di queste aziende partner: Alimentaria 2001, Terme si Saturnia, Cantina cooperativa Vignaioli Morellino di Scansano, Acquedotto del Fiora (per il calendario di Grosseto); Ecom Servizi, Tricom, Uniporto Livorno Società cooperativa, Massimo Bracaloni e Valeria Poddu Srl, Agenzia Generali e Ordine dei Tecnici sanitari di Pias-Livorno-Grosseto (presidente Cristina Baggiani) per il calendario di Livorno.