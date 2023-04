Caldana piange don Enzo Mantiloni

Gavorrano (Grosseto), 8 aprile 2023 - Rintocchi funebri delle campane della chiesa di San Biagio ieri a Caldana per annunciare la scomparsa di don Enzo Mantiloni, 78 anni, originario di Castel del Piano e parroco della frazione gavorranese. Don Enzo, dopo una grave malattia, è deceduto nel podere di famiglia nella zona del Madonnino. La salma sarà trasferita domani alle 12 nella chiesa di Caldana dove alle 21 si terrà una veglia di preghiera presieduta dal vescovo Giovanni. Le esequie saranno celebrate lunedì alle 10 nella chiesa cattedrale di Grosseto. Don Enzo era entrato nel seminario grossetano giovanissimo, nel 1957 e fu ordinato sacerdote nel 1970 a Roma in Vaticano da Papa Paolo VI e celebrò la sua prima messa nella chiesa di Braccagni a maggio di quell’anno. A Grosseto è stato parroco in due parrocchie prima di prendere possesso, nel 1996, della parrocchia di Caldana e Grilli. E nella chiesa di San Biagio nel maggio del 2020 davanti ai suoi fedeli festeggiò i suoi 50 anni di sacerdozio.