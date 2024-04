Calci e pugni. Diciottenne aggredito

Nella notte tra sabato e domenica un diciottenne è stato aggredito con calci e pugni da due giovani poco più grandi di lui. Il diciottenne e un suo amico erano appena usciti dalla discoteca e avevano appuntamento con i loro genitori in un parcheggio davanti al supermarket per tornare a casa. A quel punto i due si sono imbattuti in tre ragazzi più grandi, visibilmente alterati dall’alcol, che hanno cercato futili motivi per attaccare briga. Improvvisamente due di loro si sono gettati contro il diciottenne picchiandolo con calci e pugni. Aggressione che è continuata nonostante l’arrivo della madre dell’amico del diciottenne. Alla fine i due aggressori sono scappati e il diciottenne è stato portato al Pronto soccorso dove è stato medicato.