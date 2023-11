Cala il sipario sulla kermesse enogastronomica "Gustatus"

Cala il sipario sulla diciottesima edizione della manifestazione "Gustatus, i Sapori del Gusto". Giorni intensi di spettacoli, musica dal vivo, animazione all’aperto per bambini, gite verso località ed aziende dell’interno, artisti, artigianato e botteghe di un tempo. E decine di stand con prodotti tipici locali, specialità enogastronomiche di pesce e della Toscana, per non dimenticare la via degli artisti, i giardini e le aree per i più piccoli. Un insieme di iniziativa che hanno reso Orbetello un cuore pulsante di attività ed eventi. E ancora, degustazione di vini tipici e molto buoni, percorsi culturali, ma anche culinari fra ristoranti, cucine allestite in centro con tavoli all’aperto, giochi di strada, teatro, falconieri, e poi mostre archeologiche e l’ apertura straordinaria della "Guzman", con l’esposizione di reperti etruschi e romani.

Ma oggi la grande kermesse enogastronomica si chiude, non senza un pizzico di rammarico, visto la vivacità che ha saputo regalare a Orbetello in questi giorni. Ma ecco gli eventi in programma di quest’ultima giornata. Dalle 11 in via Degli Artisti, allestita con opere d’arte pittoriche e sculture di tutti gli artisti e banner affissi sulle pareti, visite guidate. Sempre in questa via, allestimento di artigianato, brand con marchi locali unici. Alle 18 musica tecno con il dj Alessio Lazzeroni; quindi installazione e performance ad opera di Jacopo Mandich. Sempre alle 18, proiezione di immagini artistiche sulle pareti della chiesa di San Giuseppe.

In centro, torna il teatro di strada, con i i clown e giochi con il fuoco. Angolo dei tatuatori allestito in centro. Anche oggi, poi, alla sala Guzman, saranno esposte opere di artisti locali.

Michele Casalini