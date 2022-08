Cade dalla moto. Grave ragazzo di 18 anni

Grosseto, 6 agosto 2022 - Un ragazzo di 18 anni è ricoverato nell’ospedale "Misericordia " in gravi condizioni a causa della caduta dalla moto che stava guidando. L’incidente è accaduto intorno alle 15.30 di oggi sulla "Sp 33", nel tratto di strada compreso fra il ponte della Pecora e Montioni.

Per cause in corso di accertamento, il giovane ha perso il controllo della moto ed è finito fuori strada. Soccorso dal personale del "118", intervenuto con un’ambulanza della Misericordia di Massa Marittima, il centauro è stato ricoverato nell’ospedale cittadino.

Un altro incidente è accaduto invece intorno alle 16 sulla statale Aurelia, in località La Torba, nel territorio comunale di Capalbio. Per cause in corso di accertamento, l’auto condotta da un uomo di 70 anni residente a Roma è sbandata sulla destra finendo la corsa nella fossetta laterale. L’uomo è stato soccorso dal personale della Croce rossa di Capalbio e trasportato nell’ospedale di Orbetello dove è stato ricoverato per accertamenti. Era intervenuto anche "Pegaso".