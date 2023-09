Cade dagli scogli . Ragazzino si ferisce

Intervento all’isola del Giglio per un ragazzino di 12 anni caduto sulla scogliera mercoledì sera verso le 22. Il minorenne è scivolato precipitando da un’altezza di circa tre metri e poteva anche rischiare molto di più. Sul posto è intervenuto il soccorso della Misericordia che ha richiesto l’intervento dell’elicottero Pegaso che è atterrato sul campo di calcio per poi andare a recuperare il ragazzino ferito. L’elicottero è intervenuto non tanto per la gravità dell’incidente ma per velocizzare i soccorsi che sull’isola sono sempre molto difficoltosi. Il 12enne è stato poi trasportato all’ospedale Misericordia di Grosseto ma è sempre rimasto cosciente.

Accertamenti sull’incidente da parte della Capitaneria di porto, per capire come il ragazzino possa essere precipitato da quell’altezza e soprattutto in che circostanza.