Cacciatore ferito nei boschi di Capalbio

Primo giorno di caccia al cinghiale e primo incidente, fortunatamente non grave. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di ieri una porzione di macchia nella zona di Pescia Fiorentina, del Comunque di Capalbio. Un cacciatore di 70 anni è rimasto ferito da una gamba da un proiettile durante la battuta al cinghiale. L’uomo si trovava in cacciata al cinghiale insieme ad altri componenti della sua squadra. Alla vista dell’animale un altro cacciatore ha sparato ma in quella direzione c’era il 70enne che è stato colpito alla gamba. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30. L’uomo è stato soccorso dagli operatori della Croce rossa di Capalbio e trasferito in ospedale a Orbetello per essere medicato. Le sue condizioni non sono gravi. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Capalbio che hanno iniziato le indagini. Identificato l’uomo che ha sparato.