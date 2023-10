"Bus non si ferma. Studenti a piedi"

Il pullman di linea salta la fermata e gli studenti che erano lì in attesa restano a piedi. E’ quanto segnalano alcune famiglie residenti nella zona delle Quattro Strade per l’episodio che si sarebbe verificato ieri mattina.

"Non è la prima volta che accade – dicono . Il pullman di linea delle 7.41 non si è fermato nonostante ci fossero gli studenti che dovevano raggiungere le scuole superiori. Una situazione che non comprendiamoe che abbiamo già segnalato ma che, evidentemente, non si riesce a risolvere una volta per tutte. Chi paga il biglietto o l’abbonamento ha diritto ad essere trasportato a Grosseto, o no? E chi stava aspettando il pullman era ben visibile, in piedi nella zona della fermata, ma l’autista ha proseguito senza fermarsi".