"Buon lavoro a Marco Torre, nuovo dg dell’Asl Toscana Sud Est"

GROSSETO

"Buon lavoro a Marco Torre, nuovo direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est. Si tratta di un incarico di grande responsabilità per un territorio vasto e complesso, che abbraccia le province di Arezzo, Siena e Grosseto. La sua esperienza e le sue competenze saranno preziose per garantire servizi sanitari di qualità e affrontare le sfide che attendono il nostro sistema sanitario. Un sincero augurio di buon lavoro per questo nuovo e importante percorso". È quanto riporta una nota di Marco Simiani (foto), deputato Partito democratico, in merito alla recente ufficializzazione di Marco Torre a capo dell’Azienda sanitaria locale Toscana Sud Est. Nomina che era nell’aria da tempo, ma che è stata ufficializzata proprio di recente a Firenze, con la firma dell’incarico da parte del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Torre in precedenza era alla guida della Fondazione Monasterio "facendola arrivare a livelli elevatissimi", come ha sottolineato Giani.