Brindisi finale all’Alberghiero

Serata dalle grandi emozioni quella vissuta dai ragazzi e dagli insegnanti dell’Istituto Alberghiero lagunare in occasione dell’evento finale del progetto Essere Barman, realizzato con le classi terza e quarta di sala e vendita della scuola, grazie alla collaborazione con il Filed Account on Trade Davide Bartalucci, del gruppo Bacardi Martini e Rossi. La kermesse, alla presenza dell’assessore al Turismo Maddalena Ottali, si è svolta nel giardino della scuola. In gara alcuni allievi che si sono cimentati nel preparare un drink- apertito. Ecco i loro nomi.

Sala e Vendite: Gioia Martinelli con American Martini, rivisitazione Americano; Giulia Giovani con Grensh Kiss, rivisitazione Frenck 75; Alice Franchi con Sweet Daiquiri, rivisitazione Daiquiri; Luice Leonardi con gin and me, rivisitazione gin and it; Filippo Loffredo con Banana Bomb, rivisitazione Bombay; Sofia Rossi con miss Negroni, originale Negroni; Azzurra Costanzo con Chino Libre, originale Cuba Libre; Simone Lionti con Amor Paloma, originale Paloma.

La giuria ha poi scelto il drink migliore: quello di Sofia Rossi. Uno staff di insegnanti ha coordinato i preparativi dei ragazzi, sono Jennifer Siedlaczer, Alessansro Vitale, Margherita Vanacore, Tommaso Di Maio, Gabriele Borri, Emanuele Marchetto, Daniele Crisalli. Presente il manager della direzione centrale della Martini e Rossi, Davide Bartalucci.

Michele Casalini