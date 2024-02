Borse di studio. Riaperto il bando

Un nuovo bando per assegnare il "Premio al merito nello studio". A seguito della pubblicazione del primo avviso, scaduto lo scorso 18 gennaio, è risultata ammissibile solo una domanda. Con il nuovo bando il Comune vuole arrivare all’assegnazione di altri due premi. Il premio, del valore di 4.000 euro all’anno, è destinato a studenti universitari residenti nel comune di Monte Argentario da almeno cinque anni che abbiano conseguito diploma di scuola secondaria di secondo grado con votazione di almeno 90/100; che abbiano effettuato l’immatricolazione nel 2023 in un’università statale o altro istituto abilitato a rilasciare diplomi di laurea riconosciuti dallo Stato; che abbiano un’attestazione Isee in corso di validità pari o inferiore a 20.000 euro. Il premio viene concesso per la durata massima di tre anni, per consentire allo studente il conseguimento della laurea triennale. La domanda dovrà essere presentata entro il 18 marzo.