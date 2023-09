Borghi ai vertici regionali per la lotta alle mafie

Massimo Borghi, ex sindaco e attuale assessore comunale alla Legalità, è il nuovo coordinatore regionale di "Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni Contro le mafie e la corruzione". Alla base di questa scelta c’è, come dicono da Avviso Pubblico, "un impegno ventennale dello stesso Borghi su questi temi" e l’assessore ha accettato e nelle prossime settimane, coadiuvato da esponenti di altri Comuni e supportato dal gruppo dirigente nazionale, predisporrà un piano di lavoro su questi temi. Borghi, durante il suo mandato di primo cittadino, ha combattuto aspramente contro certe situazioni legate soprattutto alle dipendenze da gioco con un’azione che lo portò anche a scontri a livello politico tanto da trovare poi diversi ostacoli nel suo cammino di sindaco. Famose, fra l’altro, le sue ordinanze contro la diffusione dei "videopoker" nei locali pubblici. Da Borghi parole di soddisfazione per questo riconoscimento.

Roberto Pieralli