Boom di presenze al Nuovo cinema Tirreno. Settemila in 10 mesi

Boom di presenze al Nuovo cinema Tirreno. Sono settemila le presenze alla sala polifunzionale di Borgo Carige in dieci mesi di attività continuativa. Per festeggiare il primo anno di attività ci sarà una doppia proiezione gratuita domenica con "Il Grinch" di Ron Howard alle 16 e "Chi ha incastrato Roger Rabbit" di Robert Zemeckis alle 18,30. Sono state tantissime le pellicole protagoniste del cinema dalla sua apertura nel dicembre 2023, tra prime e seconde visioni, spaziando dal cinema internazionale a quello italiano, passando per i documentari e la rassegna estiva. Prima dei film interverranno il sindaco Gianfranco Chelini, l’assessora Patrizia Puccini e la presidente di Fondazione Capalbio Maria Concetta Monaci e si terrà un brindisi con gli spumanti della cantina Il ponte. In collaborazione con le mamme di Capalbio, infine, a partire dalle 14 e fino all’inizio della proiezione de "Il Grinch", Babbo Natale consegnerà un regalo ai più piccoli, con buffet offerto dagli esercenti di Capalbio. "Siamo orgogliosi – dichiara il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini – di essere un’amministrazione che ha deciso di investire sulla sala cinematografica e sulla cultura".