Blitz sui rider in Italia Maremma "isola felice"

Maxi operazione di controllo sui fattorini di asporto di cibo in tutta l’Italia per il contrasto al caporalato digitale. L’operazione dei carabinieri è scattata venerdì in tutti i capoluoghi di provincia e nei principali centri abitati della penisola, finalizzato ad individuare forme di sfruttamento lavorativo realizzate attraverso la cessione delle credenziali di accesso alle piattaforme di food delivery per l’esercizio dell’attività di ciclo fattorino (più comunemente conosciuti come "rider"). L’attività è un’evoluzione delle verifiche avviate dal nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Milano nel settembre del 2019, a seguito del coinvolgimento di alcuni ciclo fattorini in incidenti mortali. Controlli naturalmente sono stati fatti anche nel capoluogo maremmano dove i militari, insieme al nucleo carabinieri ispettorato del lavoro, hanno controllato i fattorini che lavorano per le principali società di food delivery. "All’esito delle attività a Grosseto – dice l’Arma – non sono emerse irregolarità a carico dei soggetti controllati".