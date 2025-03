Blitz al centro commerciale. Due giovani trovati con la droga. Segnalati alla Prefettura

GROSSETODa qualche mese, il centro commerciale di Gorarella, quartiere che si trova a sud del capoluogo, è al centro di una serie di problematiche legate al vandalismo e alla delinquenza, soprattutto giovanile. Legata più che altro allo spaccio di droga. Effettuato soprattutto da minorenni, non solo stranieri. Nei giorni scorsi poi si sono verificati anche alcuni episodi di intolleranza e violenza. Ed è proprio per questo motivo che nei giorni scorsi, i carabinieri di Grosseto hanno effettuato controlli proprio nella zona Gorarella, soffermandosi sulla struttura adibita a centro commerciale.

Tante, in queste ultime settimane, sono state le segnalazioni, da parte di esercenti e cittadini, che hanno evidenziato situazioni di degrado e situazioni difficili da gestire, in cui il coinvolgimento di giovani, spesso minorenni, è molto frequente. Nel corso di queste verifiche, due ragazzi, rispettivamente di 20 e 16 anni, sono stati trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish. Circa 3 grammi ciascuno lo stupefacente trovato nelle loro tasche, per cui sono stati entrambi segnalati alla Prefettura di Grosseto quali assuntori di droghe.

Ulteriori controlli seguiranno nelle prossime settimane, al fine di garantire un ambiente più sicuro e sereno. Nei giorni scorsi sono anche stati segnalati alcuni atti vandalici: scritte con le bombolette spray nei bandoni e nelle porte dei negozi, mentre alcune vetrate sono andate in frantumi per colpa di atti vandalici. Qualche settimana fa, ad alcuni ragazzini, furono sequestrati anche dei coltelli.