"Bisogna finire tutto". Ed in effetti è già esaurito anche il libro

Le 45 poesie contenute nel nuovo libro di Roberto Magnani "Bisogna finire tutto" sono, per dirla con le parole di Renzo Rossi assessore alla Cultura del comune di Castel del Piano, "un concentrato di letteratura ritmata".

Il libro, edito da Porto Seguro, è uscito un mese fa ed è già andato in ristampa, le copie sono terminate in fretta.

Dopo la prima presentazione avvenuta a Castel del Piano, l’autore vuole presentare il libro a Grosseto, Firenze, Roma e Milano. "La prima presentazione è stata molto apprezzata e partecipata– spiega Roberto Magnani –. E’ stata inoltre arricchita dalla lettura drammatizzata di alcune poesie da parte mia, poesie che ben si prestano a una rappresentazione teatrale e che parlano di noi e delle nostre vite". Con queste poesie Magnani trasporta il lettore in un mondo in cui i personaggi reali si fondono a personaggi di fantasia, in un burlesco gioco di realtà e apparenza, dove ogni situazione ha una doppia chiave di lettura.

Ciascuna storia nasce dal desiderio di raccontare e tradurre in poesia un pensiero o un’emozione, ma ognuna di queste altro non è che una rappresentazione allegorica e metaforica della psiche umana.

"Roberto Magnani – ha ricordato Renzo Rossi – ha sorpreso ancora. Puntualmente, la sua arte poliedrica, ha saputo manifestarsi nello stile del suo artista, stavolta nella sua forma letteraria. Le poesie e racconti rimati sono scanditi in modo tale che, leggendole una dopo l’altra, si entra in un’atmosfera avvolgente che richiama una serie di parole fattesi musica e in che musica potrebbero tornare".

Magnani vive sul Monte Amiata, ha studiato a Roma Psicologia e nella capitale ci si è poi fermato per molti anni. Lavora nelle case-famiglia, nelle scuole, nei tribunali e nelle cooperative sociali con incarichi di consulenza e supervisione.

N.C.