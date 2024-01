Biogas, un’unica Via. Emendamento di Simiani: "Valutazione cumulativa"

"Se in uno stesso territorio vi sono più impianti di energia elettrica alimentati a biomasse è necessaria una valutazione di impatto ambientale cumulativa e non singola che tenga conto delle emissioni complessive". Inizia così Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, che ha deciso di uscire allo scoperto dopo la notizia della richiesta di ampliamento di alcuni impianti a biomasse. Esperienza questa che dovrebbe interessare anche Grosseto: gli impianti presenti intorno al capoluogo (otto) sono al centro di alcune vicissitudini per colpa di emissioni odorigene molto forti. Situazione questa che è stata spesso sollevata dal Comitato Grosseto Aria Pulita anche diversi esposti alla magistratura.

"La nascita o l’ampliamento degli impianti è positivo – aggiunge il deputato del Pd – ma richiede una valutazione aggiuntiva per bilanciare lo sfruttamento energetico delle fonti rinnovabili con la tutela ambientale. Soltanto così sarà infatti possibile coniugare sfruttamento energetico di fonti rinnovabili con la tutela della salute e dell’ambiente". Ed è per questo che Simiani, sollecitato anche da altre comunità oltre Grosseto, ha presentato un emendamento al Decreto Energia che verrà discusso nei prossimi giorni a Montecitorio. "Qualche settimana fa – ricorca il Comitato Grosseto Aria Pulita – una società grossetana ha chiesto l’autorizzazione di poter raddoppiare l’importazione di rifiuti organici, per produrre energia dalla loro putrefazione, nell’impianto a biogas già esistente a Grosseto, e questo senza precisare la loro provenienza, la qualità e la destinazione del materiale in uscita dall’impianto". Da qui la pronta la levata di scudi del Comitato. "Senza dubbio a Grosseto ci sono emissioni odorigene che devono essere valutate serenamente – aggiunge Simiani –. Personalmente sono d’accordo sull’ampliamento di questo tipo di impianti, basta però che le emissioni vengano controllate e valutate in maniera cumulativa. Proprio per questo ho presentato un emendamento per gestire le aree interessate da una valutazione cumulativa. Controlli che permetterebbero di valutare anche la congruità dell’area. A Grosseto per esempio ci sono 8 impianti intorno alla città. Non sono contrario a questo tipo di energia, ma la valutazione sulla percentuale di impianti in un territorio non è mai stata fatta".